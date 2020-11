अमेरिका: जीत का जश्न मनाने के लिए डेलावेयर के विलमिंगटन में हुए एकत्रित, बिडेन बोले- मैं लोगों को बांटने वाला नहीं, एकजुट करने वाला राष्ट्रपति हूं

वाशिंगटन। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के चयन के लिए हुए चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ आर बाइडन यानी जो बाइडन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उप-राष्ट्रपति चुनी गई हैं।

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति में जो बिडेन और उप-राष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस के समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डेलावेयर के विलमिंगटन में एकत्रित हुए हैं। नए राष्ट्रपति जो बिडेन को मंच पर जाने के दौरान उनका जोर-शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा, "मैं लाल राज्यों और नीले राज्यों को नहीं देखता, बल्कि केवल संयुक्त राज्य को देखता हूं।" जो बिडेन ने कहा- मुझे उस अभियान पर गर्व है जो हमने एक साथ में किया। यह सबसे विविध अभियान था जिसे एक साथ रखा चलााया गया।

People of this nation have spoken, they delivered us a clear victory. A victory for, we the people. We have won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, 74 million: US President-elect Joe Biden #USElection pic.twitter.com/h2JmcLZjoD