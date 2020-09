भारत के बाद ताइवान से बढ़ा चीन का तनाव, सेना के लड़ाकू विमान को किया ढेर ! जानिए वायरल वीडियो का सच

नई दिल्ली। चीन और ताइवान के बीच तनाव की खबरों ने शुक्रवार को अलग ही मोड़ ले लिया। ताइवान ने दक्षिणी चीन सागर में चीनी सेना के सुखोई 35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। ताइवान ने अपने एयर स्‍पेस में घुस आए चीनी सुखोई-35 विमान को मार गिराया है। इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम का इस्‍तेमाल किया है।

दावा किया गया कि ताइवान ने चीनी विमान को कई बार चेतावनी दी लेकिन उसके बाद चीनी विमान ताइवान के एयरस्‍पेस में बना रहा। इसके बाद ताइवान ने उसे मार गिराया। इस दौरान पायलट घायल हो गया है। इस घटना के बाद दोनों देशों में जंग की संभावना हो सकती है।

In response to rumors online that claim a Chinese Su-35 fighter jet had been shot down by Taiwan air defense systems, #ROCAirForce would like to categorically state this is fake news. We urge netizens to not spread it and strongly condemn this malicious act.