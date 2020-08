इजराइल में युवती के साथ 30 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन विरोध

नई दिल्ली। इजराइल में एक 16 साल की युवती के साथ 30 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके विरोध में अलग-अलग शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपित होटल के कमरे के बाहर एकत्रित हो गए थे और मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे जिससे वह अपने इरादों को अंजाम दे सकें। हालांकि होटल के मालिक का कहना है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि दुष्कर्म की घटना उनके होटल में हुई है। उनका कहना है कि उनके रेड सी होटल के कैमरा सिक्योरिटी फुटेज को उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि 30 लोगों का समूह कहीं एकत्रिकरण हुआ है।

इसी बीच 27 साल के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने पीड़ित को वीडियो भेजकर धमकी दी थी। प्रशासन को अब मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है जबकि पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पीड़ित ने सबसे पहले पुलिस को पिछले हफ्ते एलियात में सूचना दी थी लेकिन उस समय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

