उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, 3 की मौत, कई लोग लापता

नई दिल्ली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर गिर गए हैं। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। साथ ही पानी के बहाव कई लोगों के बहने की भी खबरें हैं।

3 people in the Madkot village lost their lives while 8 people from a neighbouring village are missing following a cloud burst. A rescue team is present at the spot: District Magistrate Pithoragarh V K Jogdande #Uttarakhand