गैंगस्टर विकास दुबे की मां ने फरार बेटे से सरेंडर करने की अपील, कहा- हाजिर नहीं हुए तो पुलिस मार देगी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के एन्काउंटर के बाद अब यूपी पुलिस उसके भाई दीप प्रकाश को खोज रही है। इस बीच विकास दुबे और दीप प्रकाश दुबे की मां सरला दुबे ने अपने बेटे से अपील की है।

Deep Prakash please come forward & surrender, else police will kill you & your family. You will get safety of police, you have done nothing, don't hide because of your relation with your brother Vikas Dubey: Sarla Devi, mother of Deep Prakash Dubey & Vikas Dubey #KanpurEncounter pic.twitter.com/hOFPhpuEUZ