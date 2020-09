'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पूरे होने जा रहे हैं 3000 एपिसोड, बनाया नया रिकॉर्ड

मुंबई। टेलीविजन का सुपरहिट शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जो बीते 12 सालों से लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अब यह शो नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। दरअसल, यह शो काफी शीघ्र अपने 3000 एपिसोड पूरे करने जा रहा है।

🙏🏻Dear and respected All our lovely family of viewers, We are completing 3000 episode on 24th sept 2020🎉🎊