अगले साल 3 अलग-अलग डिजाइन के फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगी XIAOMI

डेस्क। दुनियाभर की अनेक स्मार्टफोन कंपनियां फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर काम कर रही हैं। इस मध्य कंपनी शाओमी के फोन्स के दीवानों हेतु अच्छी खबर ये हैं कि वर्ष 2021 तक कई कंपनियां इस सेगमेंट में शाओमी भी एंट्री कर सकता है। ख़बरों की माने तो कंपनी साल 2021 में तीन फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने का विचार कर रही है। इस बारे में डिस्प्ले सप्लाई चेन कंसलटेंट के सीईओ रॉस यंग ने किया है।

यंग ने ट्वीट कर इस बात की सूचना प्रदान की है। ट्वीट की माने तो, शाओमी 2021 में तीन फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जो ऑउट-फोल्डिंग, इन-फोल्डिंग और क्लेमशेल डिजाइन के होंगे। सीईओ रॉस एंग ने अपने ट्वीट में बोला कि कंपनी का आउट-फोल्डिंग फोन Huawei Mate X की तरह होगा।

So the next foldable to hit the market will likely be from Xiaomi who is expected to have 3 foldables in the market in 2021. They will actually have all 3 types. The first will be outfolding, the second will be in-folding and the third will be clamshell.