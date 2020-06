Whatsapp लेकर आ रहा है सबसे धांसू फीचर, अब एक साथ चार डिवाइसेज में करेगा काम!

डेस्क। Facebook की स्वामित्व वाला मैसेजिंग एप Whatsapp पिछले कुछ महीनों से मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट फीचर की टेस्टिंग कर रही है। जल्द ही यूजर एक से ज्यादा डिवाइस में एक साथ अपने WhatsApp अकाउंट को चला पाएंगे।

इसके अलावा व्हाट्सएप जल्द अपने प्लेटफॉर्म में इन-एप ब्राउजर, मल्टीडिवाइस सपोर्ट, क्यूआर कोड स्कैनर और ऑटोमैटिक मैसेज डिलीट जैसे फीचर्स जोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक इन फीचर्स की लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी नहीं मिली है।

Whatsapp के इस मल्टी डिवाइस फीचर के बारे में जानकारी एक बीटा वर्जन के स्क्रीन शॉट के जरिए सामने आई है। WABetaInfo द्वारा शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट से इस बात का खुलासा किया गया है।

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!



📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag