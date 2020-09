Vivo लाया अनोखा स्मार्टफोन, बटन दबाते ही अपने आप बदल जाएगा रंग, देखिए वीडियो

डेस्क। स्मार्टफोन तैयार करने वाली कंपनियां फोन में नए-नए फीचर पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसी कड़ी में अब वीवो एक ऐसे फोन पर काम कर रही है जिसका रंग बदलता रहेगा। एंड्रॉयड ऑथेरिटी ने कम्पनी के जरिए जारी की गई वीडियो को स्पॉट किया है। इसमें वीवो का नया फोन नजर आ रहा है। साथ ही बटन प्रेस करने पर फोन के रियर पैनल का कलर बदल जाएगा।

कंपनी दावा करती है कि कंपनी इसके लिए इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास का उपयोग करेगा, जिससे फोन को शानदार प्रभाव प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन का रियर कैमरा सेटअप ग्लास ने छिपा जाता था। वीबो पोस्ट में एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें फोन का डिज़ाइन दिखाया गया है। इसमें फोन का रंग बदलते हुए भी दिखाया गया है।

कैसे कार्य करती है यह तकनीक

फोन में प्रदान किए गए एक साइड बटन को दबाने से फोन के बैक पैनल का कलर बदलता है एवं जैसा कि बोला गया है कि इसके लिए कंपनी ने इसके बैक पैनल पर इलेक्ट्रोक्रोमिक का उपयोग किया है। ये पर्ल व्हाइट से डार्क ब्लू कलर में बदलता है।

देखें वीडियो:

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL