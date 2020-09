8 सितंबर को लॉन्च होगा Poco का यह सस्ता स्मार्टफोन, मिलेगी 6GB RAM और फुल FHD+ डिस्प्ले

डेस्क। हिंदुस्तान में 8 सितंबर को Poco M2 लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने नए फोन का टीज़र फ्लिपकार्ट सहित अनेक सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है, जिससे आगामी फोन के कुछ फीचर्स का मालुम हुआ है। टीज़र की माने तो यह फोन 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

जानिए फोन के बाकी फीचर्स के बारे में...

बता दें इस फोन में ग्राहकों को फुल FHD+ डिस्प्ले प्रदान किया जाएगा। इसके सिवा यह भी कहा गया है कि इसमें बड़ी स्क्रीन, ज़्यादा रैम और दमदार बैटरी प्राप्त होगी।

