Realme के इस स्मार्टफोन को लेकर कंपनी के सीईओ ने साझा किया वीडियो, हुआ यह खुलासा

नई दिल्ली। फ़िलहाल कुछ ही दिनों में Realme 7 सीरीज को लेकर कंपनी ने ऑफिशियल रूप से खुलासा किया है कि Realme 7 एवं Realme 7 Pro भारतीय बाजार में 3 सितंबर को पेश किए जाएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन में उपभोक्ता को डिजाइन से लेकर फीचर्स तक अनेक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

इस बार Realme 7 सीरीज की गेमिंग समर्थताओं का खुलासा किया गया है। Realme भारत के सीईओ माधव सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 सेकेंड का एक छोटा वीडियो शेयर किया है जिसमें आगामी Realme 7 सीरीज में प्रसिद्ध गेम PUBG Mobile खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

I am happy to bring another World’s First Processor & yes, we are launching it first in India with the #realme7series. We will continue to introduce #TechTrendsetter products to mid-range too and raise the bar for a smoother experience.



Watch the launch at 12:30PM, 3rd Sep. pic.twitter.com/3erArqjAAV