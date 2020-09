Samsung लाया भारत का पहला 7000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, मिलेगा सबकुछ

डेस्क। कंपनी सैमसंग 10 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M51 लॉन्च करने हेतु तैयार है। इस फोन को लेकर कंपनी ने अमेज़न इंडिया पर टीज़र जारी किया है, जहां से इसके कुछ फीचर्स का मालुम हुआ है। ऐसा कहा गया है कि यह भारत का पहला ऐसा फोन होगा, जो कि 7000mAh की बैटरी संग आएगा।

जानिए फोन के बाकी फीचर्स के बारे में...

आपकी सूचना हेतु बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी M51 को कल जर्मनी में लॉन्च किया गया है, जहां उसका दाम 360 Euro, जो कि भारतीय दाम में करीब 31,400 रुपये है। इसकी विशेष बात 7000mAh की बैटरी, 6.7 इंच का डिस्प्ले और इसका क्वाड कैमरा है।

कंपनी इसे 'Meanest Monster Ever' टैगलाइन संग शेयर कर रही है। टीज़र से मालुम हुआ है कि फोन में फास्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रदान किया जाएगा।

