Realme ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट C11 स्मार्टफोन, जानिए क्या है कीमत और फीचर्स

नई दिल्ली। एक तरफ जहां देश में चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनियां अपने नए-नए फोन्स को लॉन्च कर रही है। हाल ही में चीनी कंपनी रियलमी ने भारत में अपना नया फोन लॉन्च किया है।

रियलमी ने आज सुबह 1 बजे फ्लिपकार्ट पर अपने इस नए फोन रियलमी C11 को लॉन्च किया है। लोगों को भी ये फोन जमकर पसंद आ रही है। लोगों के इस फोन के पसंद करने का एक कारण इसकी कीमत हैं। रियलमी C11 को काफी सस्ते में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इस फोन को सिर्फ 7,499 रुपये में लॉन्च किया है।

