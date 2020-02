5000mAh बैटरी और 4GB रैम के साथ realme C3 स्मार्टफोन लाँच, कीमत- 6999 रुपये

नई दिल्ली। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रियलमी ने किफायती श्रेणी में नया स्मार्टफोन रियलमी C3 को लाँच करने की घोषणा की है जिसकी कीमत 7999 रुपये तक है। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि मीडिया हीलियो जी 70 प्रोसेसर, 6.52इंच स्क्रीन और 5000mAh बैटरी वाल यह स्मार्ट फोन एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार है। इसमें 12MP और 2MP का रियर कैमरा तथा 5MP का फ्रंट कैमरा है।

A cool optical texture effect is what brings a magical charm in this Frozen Blue variant of #EntertainmentKaSuperstar, the newly launched #realmeC3.

Get the 4+64GB variant for ₹7,999 in the 1st sale at 12 PM, 14 Feb on @Flipkart & https://t.co/HrgDJTZcxvhttps://t.co/sd7iMmjurW pic.twitter.com/Syc7Ri44FX