इन धांसू फीचर्स संग आज फिर से Realme 7 की फ्लैश सेल, जानें कीमत और ऑफर्स

डेस्क। कंपनी रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 7 को काफी अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है। इस फोन को पहली सेल में 1 लाख 80 हज़ार लोगों ने खरीदा था, जिसकी सूचना रियलमी ने ट्विटर के ज़रिए दी थी। फ्लिपकार्ट पर इस फोन को आज फ्लैश सेल हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 6GB रैम संग 64GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा 8GB रैम संग 128GB इंटरनल स्टोरेज प्राप्त होगी। इसके 6GB+64GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है एवं 8GB+128GB वेरिएंट का दाम 16,999 रुपये है।

मिल रहे हैं ये ऑफर्स

ग्राहकों को फ्लिपकार्ट पर Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक, 299 रुपये में दो वर्ष हेतु डिस्कवरी प्लस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और नो-कॉस्ट ऑप्शन्स प्राप्त होंगे।

फोन में 6.5 इंच का फुल HD+ (1080x2400 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले प्रदान किया गया है। इसकी स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज़ और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.5% से लेस है। इसके किनारे पर दिए गए पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर इंटिग्रेटेड है। फोन में 90hZ अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले प्रदान किया गया।

The Most Powerful 64MP Camera Phone is going on sale!

Apart from World’s First MediaTek Helio G95 Processor, the #realme7 is inspired by mirror space, making it a brilliantly designed smartphone.

Sale today at 12 PM on https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart. https://t.co/vbarOlm8Xl pic.twitter.com/wOj75ePUQs