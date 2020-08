WhatsApp से डिलीट हो गए हैं फोटोज और वीडियो तो परेशान न हों, ऐसे पाएं दोबारा

डेस्क। अक्सर हमारे व्हाट्सएप से जाने-अनजाने में आवश्यक तस्वीर तथा वीडियो मिट जाते हैं और हमें लगता है कि ये पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। किन्तु ऐसा कुछ ही भी नहीं है। व्हाट्सएप से फोटो एवं वीडियो मिट जाने के पश्चात भी आप इन्हें दोबारा पा सकते हैं। हालांकि ये डेटा आप डिलीट होने के 30 दिन के भीतर ही डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे पाएं डिलीट हुए फोटो

यदि यूजर ने पूरी चैट डिलीट नहीं की है तो तस्वीर को पुनः डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको चैट ओपन करके उस तस्वीर तक स्क्रॉल करना होगा जो आपको चाहिए। इसके बाद आप उस तस्वीर या फिर वीडियो को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तस्वीर एवं वीडियो को डिलीट करने के 30 दिन में भी वापस लिया जा सकता है।

अनेक बार आता है ये एरर

बता दें कि अक्सर हमारे व्हाट्सएप पर तस्वीर डाउनलोड करते वक्त एरर मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा होता है 'can't download, please ask that it be resend to you?' ऐसा मैसेज आने पर हमें ये देखना होगा कि फोन में ऐक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं।

इसके साथ ही फोन की डेट तथा वक्त भी चेक कर लें कि ये ठीक है या फिर नहीं क्योंकि डेट गलत होने पर व्हाट्सएप सर्वर से कनेक्ट होने में परेशानी आती है। वहीं अनेक बार फोन में स्टोरेज फुल होने पर भी व्हाट्सएप पर एरर आता है।

