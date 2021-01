भारत में इन शानदार फीचर्स संग लॉन्च होगा Oppo Reno 5 Pro 5G, जानें दाम

डेस्क। ओप्पो 18 जनवरी, 2021 को अपना नया स्मार्टफोन Oppo Reno 5 Pro 5G लॉन्च करने हेतु तैयार है। फ्लिपकार्ट पर फोन का माइक्रो पेज लाइव हुआ, जिससे मालुम हुआ है कि फोन को भारत में 18 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा।

ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G फोन को दिसंबर माह में चीन में लॉन्च किया जा चुका है, जो कि दो वेरिएंट में आता है। इसके 8 जीबी + 128 जीबी स्टोरेज मॉडल का दाम CNY 3,399 (लगभग 38,200 रुपये) है एवं 12 जीबी + 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम CNY 3,799 (लगभग 42,700 रुपये) है।

Get ready to sparkle in the night like @AlayaF___ with the new #OPPOReno5Pro and its stunning AI Highlight video feature. Go glam, send in your entries for the night-light theme & stand a chance to win the OPPO Reno5 Pro. Show us how any light can be a highlight! #LiveTheInfinite pic.twitter.com/ditcZ6U8ZB