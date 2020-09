21 सितंबर से है Oppo F17 की सेल! इन शानदार फीचर्स शुरू हुई प्री-बुकिंग

डेस्क। कंपनी ओप्पो ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन F17 की हिंदुस्तान में दाम एवं उपलब्धता का ऐलान किया है। कहा गया है कि ओप्पो F17 के 6 जीबी+128जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,990 रुपये एवं 8 जीबी+128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 19,990 रुपये होगा।

इस फोन की बिक्री 21 सितंबर से शुरू होगी तथा ये सभी ऑफलाइन और लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स पर बिक्री हेतु उपलब्ध होगा। इस फोन में 1080x2400 पिक्सल रेजॉलूशन संग 6.44 इंच का फुल एचडी+ सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रदान किया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन 662 SoC प्रोसेसर लगा है।

ओएस

ये फोन एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड ColorOS 7.2 संग आता है। इसमें लेजर कार्विग टेक्नोलॉजी से बना 1.67 एमएम अल्ट्रा थिन बेजेल्स हैं। डिवाइस क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर से ऑपरेट होगी। इसमें 8जीबी रैम एवं 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज की क्षमता है।

फोन में कुल 5 कैमरे

बता दें कि इसमें बैक साइड में चार रियर कैमरा सेटअप प्रदान किया गया हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है एवं 8 मेगापिक्सल का 119 डिग्री वाइड एंगल कैमरा, 2 एमपी मोनोक्रोम कैमरा तथा एक 2 एमपी का रेट्रो कैमरा

Unbeatable style, unbeatable features, unbeatable price! 🤩

Why won’t you #FlauntItYourWay when #OPPOF17 comes at a smashing price of ₹17,990 for 6GB & 8GB priced at 19,990 only? 😱

Pre-book now: https://t.co/pwBeaKpwuZ pic.twitter.com/6CGPNcX82t