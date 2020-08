अब Twitter पर Copy-Paste करना पड़ेगा बड़ा महंगा, कंपनी ने लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने कॉपी-पेस्ट ट्वीट के विरुद्ध एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अब ‘copypasta’ ट्वीट्स को हाइड करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इस संबंध में ट्वीट करने यूजर्स को सूचना प्रदान की है। कंपनी की माने तो, इन दिनों कॉपी-पेस्ट ट्वीट्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

ऐसे काम करता है नया फीचर

दरअसल, नई पॉलिसी के तहत Twitter ने मोबाइल एप में एक फीचर भी जारी किया है। इसके जरिए आप अपने ट्वीट के कॉपी करने के ऑप्शन बंद कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले कंपनी ने ‘Retweet with quote’ फीचर भी जारी किया है। इसे मोबाइल ऐप संग ही कंप्यूटर में भी देखा जा सकता है। सभी प्रयास डुप्लीकेट कंटेंट को रोकने का है।

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase. 🍝🔁



When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm