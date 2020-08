Jio Phone से मुकाबला करने आ रहा Nokia का नया 4G फीचर फोन, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

डेस्क। Nokia ब्रांड के स्मार्टफोन तैयार करने एवं बेचने वाली कंपनी HMD Global हिंदुस्तान में दो नये फोन्स को शीघ्र लॉन्च करने का ऐलान किया है। Nokia Mobile India के ऑफिशियल अकाउंट के जरिये एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें 2 फोन्स को टीज किया गया है।

Gizmochina वेबसाइट से मिली सूचना की माने तो, Nokia की ओर से जिन दो फोन्स को टीज किया जा रहा है, उनमें एक स्मार्टफोन है, जबकि अन्य फीचर फोन है। नोकिया इस फीचर को जियो फोन को टक्कर देने हेतु ला रही है।

HMD Global के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Juho Sarvikas ने भी ट्विटर पर एक टीजर वीडियो पोस्ट की है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि नोकिया का नया फोन Nokia C3 होगा। वहीं अन्य नोकिया का 4G फीचर फोन होगा।

