फिर टली Nokia 9.3 PureView की लॉन्चिंग, साल 2021 में देगा दस्तक

नई दिल्ली। HMD Global के बहु-प्रतीक्षत स्मार्टफोन का लॉन्च फिर से टल गया है। दरअसल, Nokia 9.3 PureView को इसी माह के अंतिम में लॉन्च किए जाने की आस थी परन्तु अब खबर है कि इस फोन से साल 2021 की पहली छमाही में पर्दा उठेगा।

बीती रिपोर्ट्स में मालूम चला था कि इसे इस वर्ष के आखिर में लॉन्च कर दिया जाएगा। परन्तु अब Nokia anew के एक ट्वीट में बताया गया है कि नोकिया 9.3 प्योरव्यू हैंडसेट 2021 की पहली छमाही में आएगा। अभी इन दोनों फोन्स की लॉन्चिंग टलने से जुड़ी कोई सूचना नहीं है।

इसके सिवा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर संग एक मिड-रेंज 5G फोन नोकिया 7.3 भी लॉन्च हो सकता है। लीक रिपोर्ट्स की माने तो, नोकिया 6.3 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 या फिर 675 प्रोससेर प्रदान किया जा सकता है।

