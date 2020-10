इन दमदार फीचर्स संग आज लॉन्च हुआ Moto Razr 5G फोल्डेबल स्मार्टफोन, जानिए दाम

नई दिल्ली। मोटोरोला का सेकंड जेनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन Moto Razr 5G आज हुन्दुस्तान में लॉन्च हो चुका है। कंपनी आज दोपहर 12 बजे एक वर्चुअल इवेंट में इसे लॉन्च किया है। बता दें कि पिछले माह इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया था।

अेमरिका में इसका दाम 1,399 डॉलर (करीब 1.03 लाख रुपये) है। ऐसा माना जा रहा है किं कंपनी इसको हिंदुस्तान में भी इसी कीमत के आसपास लॉन्च करेगी। भारत में यह फोन फ्लिपकार्ट एवं कुछ चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के खरीदा जा पाएगा।

