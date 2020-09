भारत में जल्द लॉन्च होगा ITEL का स्मार्ट टीवी, यह होगी कीमत

डेस्क। बजट वाले स्मार्टफोन तथा मोबाइल एसेसीरीज के पश्चात कंपनी आईटेल अब स्मार्ट टीवी बाजार में प्रवेश करने जा रहा है। बता दें कि कंपनी का स्मार्ट टीवी सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक भारत में पेश होगा। आईटेल के स्मार्ट टीवी का मुकाबला शाओमी, थॉमसन और रियलमी जैसी कंपनियों से होने वाला है।

शाओमी, थॉमसन एवं रियलमी के स्मार्ट टीवी की कीमत 13,000 रुपये की रेंज में है। ऐसे में itel TV की कीमत भारत में 10,000 रुपये की रेंज में होने की उम्मीद की जा रही है। आईटेल के टीवी में स्मार्ट टीवी के सभी फीचर्स मौजूद होने वाले हैं।

From Magic in Hands to Magical Moments, itel has been a magical part of our lives. But now Magic in Every Home is coming to bring everyone together. Stay Tuned. #HarGharMeinJaadu. pic.twitter.com/p5yeXdRo4Q