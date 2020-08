इस दिन लॉन्च होगा iPhone 12, जानिए फीचर्स और कीमत

डेस्क। कंपनी Apple का आईफोन लॉन्चिंग इवेंट इस वर्ष देरी से होने की संभावना है। संक्रमण फैलने की वजह से प्रोडक्शन में देरी की वजह से आईफोन 12 की लॉन्चिंग अक्टूबर में हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो iPhone 12 सीरीज की लॉन्चिंग 12 अक्टूबर के लगभग हो सकती है।

आपकी जानकारी हेतु बता दें कि आमतौर एपल का इवेंट सितंबर महीने में किया जाता है। कहा जा रहा है कि इस साल सितंबर में एपल नई वॉच और नए आईपैड की लॉन्चिंग सितंबर महीने में की जा सकेंगी। आशा की जा रही है कि एपल 10.2 इंच का आईपैड लॉन्च करेगा जो कि अब तक सबसे सस्ता आईपैड होने वाला हैं।

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)