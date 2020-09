iPhone 12 Pro की डिजाइन हुई लीक, जानें कैसा होगा इसका फाइनल डिजाइन

डेस्क। Apple Inc. आगामी 15 सितंबर मतलब कल एक इवेंट का आयोजन कर रहा है, जिसे लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी अभी iPhone 12 सीरीज को लॉन्च नहीं करेगी। हालांकि, कंपनी iPad, नई एप्पल वॉच तथा iOS के सबसे लेटेस्ट वर्ज़न के बारे में सूचना प्रदान करेगी। इस बीच अब कंपनी हेतु iPhone 12 की जानकारी लीक होने से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।

बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक लीक वीडियो में iPhone 12 की एक झलक नजर आई है। इस वीडियो को देखने के पश्चात ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि iPhone 12 प्रो ग्राहकों हेतु डिजाइन के मामले में पेशकश हो सकता है।

कैसे होगा कैमरा सेटअप?

इस वीडियो में किए गए दावे की माने तो हम iPhone 12 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप की उम्मीद कर सकते हैं। इसके सिवा एप्पल LiDar सेंसर संग भी इसे पेश कर सकता है।

साइड में होगा मेटल बैंक

इस वीडियो की माने तो, iPhone 12 Pro की साइड बिल्कुल फ्लैट होगी। जानकारी के मुताबिक iPhone 6 से पहले के वर्ज़न में ऐसी ही फ्लैट साइड देखने को मिलती थी। इसके चारों तरफ मेटल का एक फ्लैट बैंड है। इसी बैंड में वॉल्युम, पावर एवं अलर्ट स्लाइडर होगा।

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh