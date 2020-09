इन धांसू फीचर्स संग अब ओपेन सेल में मिलेगा इंफिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन, जानिए कीमत

डेस्क। इंफिनिक्स हॉट 9 को कंपनी ने अनेक बार फ्लैश सेल हेतु उपलब्ध कराया गया है, किन्तु फ्लैश सेल में ये कई बार ऑउट ऑफ स्टॉक होते आया है। लेकिन अब कंपनी ने इस फोन को ओपेन सेल के लिए उपलब्ध करा दिया है, जिसका अर्थ या हुआ कि इसे कभी भी खरीदा जा सकता है।

कंपनी ने फोन का दाम केवल 9,499 रुपये रखा है, जो कि इसके 4 जीबी रैम + 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट हेतु है।

Great News for HOT 9 fans!

No more waiting, on popular demand HOT 9 is available 24`7 on Flipkart.



Click here to buy now:



#InfinixIndia#AbRuknaNahi