भारतीय वायु सेना ने लॉन्च किया My IAF मोबाइल ऐप, मिलेगी नौकरी से जुडी हर जानकारी

डेस्क। भारतीय वायु सेना ने एक विशेष तरह का My IAF मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से भारतीय वायुसेना के जरिए कैरियर से संबंधित सूचना एवं नौकरी का विवरण मिलेगा। इसके सिवा इसमें उम्मीदवारों को अधिकारी और एयरमैन दोनों पदों हेतु चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और दूसरी सूचना भी प्राप्त हो जाएगी।

वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने “माइ आईएएफ” नाम का मोबाइल ऐप्लीकेशन लॉन्च किया, जो भारतीय वायु सेना का भाग बनने के इच्छुक लोगों को रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। एक आधिकारिक बयान में यह सूचना प्रदान की गई।

इसमें बोला गया है कि वायुसेना प्रमुख के जरिए ‘डिजिटल भारत' पहल के तहत यहां वायुसेना भवन में इस ऐप की शुरुआत की गई। बयान की माने तो, ऐप का उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप एक ऐसा डिजिटल मंच है जहां वायुसेना में रोजगार के इच्छुक शख्स को अधिकारी और एयरमैन दोनों वर्गों की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन एवं दूसरी सुविधाओं आदि की सूचना मिलेगी।

The CAS ACM RKS Bhadauria launched a mobile application 'My IAF' at Air HQs (VB) on 24 Aug as part of Digital India initiative.

App developed in association with Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) provides career related information & details for joining #IAF. pic.twitter.com/KGAxOzP3Vb