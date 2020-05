सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के लिए गूगल ने ऐप किया लॉन्च, जानें कैसे करें इस ऐप का इस्तेमाल?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देशभर में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे है, जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर सकें और संक्रमित होने से बचें। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल ने भी एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से ऑग्मेंटेड रिएल्टी का सहारा लेकर रियल लाइफ में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में आसानी होगी। फिलहाल यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है लेकिन इसे अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

दरअसल, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए इस ऐप को क्रोम ब्राउजर के जरिये एक्सेस किया जा सकता है। गूगल द्वारा लॉन्च किये गये इस ऐप को नाम ‘Sodar’ है, जो यूजर्स के स्मार्टफोन कैमरा की मदद से विजुअल बाउंड्री बनायेगा। यह ऐप लगातार मॉनिटर करता है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। कंपनी ने दावा किया है कि Sodar यूजर की एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को विजुअलाइज करने के लिए WebXR की मदद लेती है।

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk