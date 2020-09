DHONI के फैंस के लिए अच्छी खबर: OPPO के इस धांसू स्मार्टफोन पर होगा धोनी का ऑटोग्राफ

डेस्क। कंपनी ओप्पो ने अपने नए मोबाइल Oppo Reno 4 Pro का एक और वेरिएंट लॉन्च किया है। ये नया वेरिएंट गैलेटिक ब्लू रंग में आता है एवं इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ हैं। मोबाइल की कीमत 34,990 रुपये है, जो कि इसके 8GB+128GB का दाम है। वही MS Dhoni के चाहने वालों हेतु कंपनी ने बॉक्स को रीडिज़ाइन किया है एवं मोबाइल के रियर पर ऑटोग्राफ संग MS Dhoni लिखा है।

A little bit of courage and determination to follow your passion, that’s all it takes to achieve your goals! MS Dhoni is here to inspire us to #BeTheInfinite with #OPPOReno4Pro. Watch the story unfold on 24th September.

