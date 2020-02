Garmin India ने लाँच किए ‘वीवोमुव सीरीज़’ का नया हाइब्रिड स्मार्टवॉच कलेक्शन

मुंबई। गार्मिन इंडिया (Garmin India) ने आज हाइब्रिड स्मार्टवाॅचेज़ का नया कलेक्शन वीवोमुव सीरीज़ लाॅन्च किया। जिसकी कीमत 24990 रुपये से लेकर 49490 रुपये तक है।

Glimpses from the Launch event of Vivomove 3.@rannvijaysingha sharing the features of newly launched watch VivoMove 3 with live examples.#TakeTheFirstTap pic.twitter.com/EyAp5bo0Ei