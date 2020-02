शाहीन बाग़/ बुर्का पहनकर भीड़ में घुसी महिला, वीडियो बनाते पकड़े जाने पर बवाल, देखें VIDEO

नई दिल्ली। शाहीन बाग़ में कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा हैं। प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन उस समय अजीब मामला देखने को मिला। एक महिला बुर्का पहनकर प्रदर्शनकारियों के बीच में चली गई और वीडियो बनाने लगी। भीड़ में मौजूद प्रदर्शनकारियों को जब इस बात की भनक लगी तो विवाद खड़ा हो गया और वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस को बुला लिया।

जांच के बाद पता चला की महिला का नाम गुंजा कपूर हैं जो जो एक यूट्यूबर हैं। इस घटना के बाद वीडियो वायरल हो गया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। जिसमें शाहीन बाग की महिलाएं यूट्यूबर से उनकी पहचान पूछ रही हैं। महिलाओं ने राजनीतिक विश्लेषक गुंजा कपूर पर बुर्का पहनकर वीडियो बनाने का आरोप लगाया।

वायरल विडियो में शाहीन बाग में मौजूद प्रदर्शनकारी महिलाए गुंजन को घेरे बैठी हैं और उनसे सवाल जवाब कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गुंजा को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही हैं। ज्ञात हो बीते शनिवार को शाहीन बाग इलाके में एक शख्स ने गोली चला दी थी जिसके बाद भी काफी विवाद देखने को मिला था।

#WATCH Political analyst Gunja Kapoor extricated by police after protestors at Delhi's Shaheen Bagh alleged that she was wearing a 'burqa' and filming them. #Delhi pic.twitter.com/llRiKhMvOd