उमर अब्दुल्ला की दाढ़ी वाली तस्वीर से ममता बनर्जी क्यों नाराज हैं?

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं प्रारम्भ हो गई हैं। अक्सर क्लीन शेव में नजर आने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीर वायरल हो रही हैं।

जिसमें अब्दुला बढ़ी हुई दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की बढ़ी हुई फोटो को ममता बनर्जी ने भी शेयर किया है।बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर लिखा- मैं इस फोटो में उमर को पहचान नहीं सकती।

I could not recognize Omar in this picture. Am feeling sad. Unfortunate that this is happening in our democratic country. When will this end ? pic.twitter.com/lbO0PxnhWn