Weather Alert: इन जगहों पर भारी बारिश का अनुमान, आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार, अलर्ट जारी

लखनऊ। मानसून की सक्रियता के साथ ही बिहार और यूपी के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज यूपी के आगरा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अगले तीन घंटों में बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है।

वहीं विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी यूपी में पूर्वी यूपी के मुकाबले कम बारिश होगी। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 30 जून से प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा और पिछले 1 हफ्ते से जारी बारिश का सिलसिला थोड़ा थमेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने जिन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है, उनमें राजधानी पटना समेत किशनगंज, सीवान, नालंदा, बेगूसराय, नवादा शामिल हैं।

इनके अलावा गोपालगंज, बिहार शरीफ, शेखपुरा, कटिहार, भागलपुर, शिवहर, गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत सूबे के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले दो दिनों तक सूबे के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है, ऐसे में लोगों से जरूरी नहीं होने पर घरों में रहने की अपील की गई है।

Rain/Thundershowers and Lightning are very likely to occur today during next three hours (valid up to 16:00 hrs. IST) at isolated places over Agra, Lakhimpur Kheri, Sitapur, Bahraich, Shravasti, Barabanki districts and adjoining areas: Meteorological Centre, Lucknow