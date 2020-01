VIDEO: जामिया में CAA प्रोटेस्ट के दौरान युवक ने चलाई गोली, बोला- में देता हूं आजादी

नई दिल्ली। नागरिकता संसोधन कानून को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स बंदूक लेकर प्रदर्शनकारियों के पास चला गया और बंदूक लहराते हुए गोली चला दी। गोली से एक छात्र जख्मी हो गया।

यह खबर भी पढ़ें:​ भड़काऊ बयान के बाद EC का एक्शन, अनुराग ठाकुर पर 72 और प्रवेश वर्मा पर 96 घंटे का बैन

यह वाक्या उस समय हुआ जब जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र राजघाट तक पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति बंदूक लेकर आया और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और फ़ायरिंग कर दी।

यह खबर भी पढ़ें:​ निर्भया के दोषी अक्षय को SC का झटका, खारिज की क्यूरेटिव पिटीशन

युवक ने 'ये लो आज़ादी' और दिल्ली पुलिस ज़िंदाबाद के नारे लगाते हुए गोली दाग दी। जिससे पास में खड़े एक छात्र के हाथ में गोली लग गई। जिसके बाद घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

#WATCH A man brandishes gun in Jamia area of Delhi, culprit has been detained by police. More details awaited. pic.twitter.com/rAeLl6iLd4