VIDEO: सड़क पर 4 घंटे तड़पता रहा बुजुर्ग मरीज, नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, तड़प-तड़प कर तोड़ दिया दम

मुंबई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कठिन दौर में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे है। एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमे मरीज डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाया और उसकी सड़क पर ही मौत हो गई। मुंबई में एक बुजुर्ग को वक्त पर इलाज नहीं मिला। जिससे वह सड़क पर ही तड़पकर दम तोड़ दिया। घटना दहिसर इलाके में हुई। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया है। कुछ दिन पहले पुणे में भी एक बुजुर्ग को एम्बुलेंस लेने नहीं आई। उन्हें भी वक्त पर इलाज नहीं मिल सका था। उन्होंने सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे-बैठे दम तोड़ दिया था।

चार घंटे किया इंतजार, नहीं मिली मदद-

किरीट ने ट्विटर पर लिखा, “दहिसर के शांति नगर में दो और लोगों की सड़क पर मौत हो गई। उन्हें न तो एम्बुलेंस मिली और न इलाज। एक चौकीदार को सांस लेने में दिक्कत थी। सुबह 11.30 बजे पुलिस और बीएमसी को जानकारी देकर मदद मांगी गई। दोपहर 3.30 बजे इस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस और बीएमसी ने इस घटना की पुष्टि की है।”

वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बुजुर्ग दीवार के सहारे बैठे हुए हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वीडियो में वो तड़पते दिख रहे हैं।

2 more person (watchman) died on road at shanti nagar, Dahisar Due to unavailability of AMBULANCE, medical treatment Today 11.30 am watchman was breathing heavily, Police BMC were informed Ambulance did not arrived He died 3.30pm BMC, Police confirmed Incident @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/IALMrLGYbU