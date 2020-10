फिल्म 'जर्सी' का उत्तराखंड शेड्यूल पूरा, शाहिद कपूर ने सरकार का किया धन्यवाद

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर जल्द ही तेलुगु फिल्म 'जर्सी' के रीमेक में नजर आएंगे। उन्होंने फिल्म 'जर्सी' के उत्तराखंड शेड्यूल को पूरा कर लिया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को यह जानकारी दी। शाहिद कपूर ने उत्तराखंड के कई खूबसूरत स्थानों में फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इस फिल्म में शाहिद कपूर एक क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं। शाहिद कपूर के साथ फिल्म में अभिनेत्री मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं।

फिल्म में शाहिद के पिता पंकज कपूर उनके मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। शाहिद कपूर ने रविवार को ट्वीट किया-'जर्सी का यह शेड्यूल पूरा हो गया। मैं उत्तराखंड सरकार को समर्थन करने और उन कुशल नीतियों को लागू करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें राज्य के कई खूबसूरत स्थानों में हमारे फिल्म के शेड्यूल को सुरक्षित रूप से शूट करने दिया और इसे हमने सफल तरीके से पूरा कर लिया।'

It’s a wrap on this schedule of #Jersey. I would like to thank the Govt of Uttarakhand for supporting and putting in place efficient policies that enabled us to safely shoot and wrap the schedule of our film in the many beautiful locations of the state.