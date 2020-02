हवाई अड्डे से लंगूरों को भगाने के लिए भालू जैसी पोशाक का प्रयोग सफल, अब होगा अमल- गंगल

अहमदाबाद। देश के सातवें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आये दिन घुस आने वाले लंगूरों (काले मुंह वाले बंदरों) को भगाने के लिए भालू जैसी विशेष पाेशाक पहन उनको भगाने का अनूठा प्रयोग सफल साबित हुआ है और अब जल्द ही इसे पूरी तरह लागू किया जायेगा।

हवाई अड्डा निदेशक मनोज गंगल ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रयोग करने का विचार उन्हे पूर्व में दिल्ली में आतंक मचाने वाले लाल मुंह वाले बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की मदद लिये जाने की घटना को याद कर कुछ समय पहले आया था। पहले ऐसी एक पोशाक तैयार करायी गयी और लगभग एक सप्ताह तक इसका इस्तेमाल कर लंगूरों को भगाने में खासी सफलता मिली है। इस दौरान एक भी उड़ान बंदरों के प्रवेश के चलते बाधित नहीं हुई।

#WATCH Gujarat: An airport official at Sardar Vallabhai Patel International Airport in Ahmedabad dressed in 'bear' costume to scare away langoors on the premises. (Source-Airport Authority of India) pic.twitter.com/Qa6iIPFoLq