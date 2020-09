Update/भिवंडी में ढही इमारत, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10, अभी भी लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका

मुंबई। ठाणे जिले के भिवंडी में तीन मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं 20 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर एनडीआरएफ की दो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।

पुलिस के अनुसार मृतकों में फातमा जुबेर बबू (2), मोमीन शमिउहा शेख (45), कौंसर सीराज शेख (27), रुकसार जुबेर शेख (25), फातमा जुबेर कुरेशी (8), उजेब जुबेर (6), असका आबीद अन्सारी (14) और अन्सारी दानिश म. अलिद (12) शामिल हैं। घायलों के नाम हैं- अबुसाद सरोजुद्दीन अन्सारी (18), आवेश सरोजुद्दीन अन्सारी (22), जुलैखा म. अली. शेख (52), उमेद जुबेर कुरेशी (4), सिराज अ. अहमद शेख (28) और 30 वर्षीय युवक जुबेर कुरेशी शामिल है।

#WATCH Maharashtra: Rescue operation by NDRF (National Disaster Response Force) underway at the site of building collapse in Bhiwandi, Thane.



Eight people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/dFvXwhHPH3