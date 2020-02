यूपी: पत्नी का सिर काट कर थाने लेकर पहुंचा पति, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी का सिर काट दिया और सिर को हाथ में लेकर लगभग डेढ़ किमी की दूरी पर स्थित थाने पहुंच गया। पत्नी का सिर हाथ में लेकर थाने पहुंचे आदमी को देख पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। उसने पुलिसकर्मियों से कहा, ‘‘मैंने पत्नी को मार दिया है साहब। अब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।’’

Barabanki: A man allegedly killed his wife&went to police station with her severed head in Bahadurpur village of Jahangirabad area. SP A Chaturvedi says,"The man was arrested. We're informed that he beheaded his wife after an argument with her. Further action will be taken".(1.2) pic.twitter.com/Jcmrpcre8F