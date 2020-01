1 फरवरी को होने वाली फांसी को लेकर अनिश्चितता कायम, वकील ने फिर कानूनी विकल्प गिनाते हुए कर डाली ये मांग

नई दिल्ली। निर्भया के दोषी 1 फरवरी को फांसी पर लटकाए जाएंगे। निर्भया कांड के एक अन्य गुनहगार अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। वही अब इस मामले में नया मोड़ आ गया हैं। 1 फरवरी को होने वाली फांसी को लेकर अनिश्चितता अब भी कायम हैं।

यह भी पढ़े: जदयू से निकाले गए प्रशांत किशोर के लिए राजद के दरवाजे खुले: तेजप्रताप यादव

समाचार एजेंसी एएनआई की माने तो निर्भया केस में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने एक फरवरी को तय फांसी पर स्थगन की मांग के साथ दिल्ली की अदालत का रुख किया है। वकील एपी सिंह की याचिका के मुताबिक़ दिल्ली जेल नियम के अनुसार, एक ही अपराध के चारों दोषियों में से किसी को भी तब तक फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, जब तक कि अंतिम दोषी दया याचिका सहित सभी कानूनी विकल्प नहीं आजमा लेता।

Lawyer AP Singh claimed in the plea that according to the Delhi Prison rules, none of the four convicts in the same crime can be hanged till the last convict has exhausted all his legal options including the mercy petition. #NirbhayaCase https://t.co/rNOwgZmArt