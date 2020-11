दर्दनाक हादसा: राजकोट के कोविड हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, आईसीयू वार्ड भर्ती 5 मरीजों की झुलस कर मौत, CM ने दिए जांच के आदेश

अहमदाबाद। गुजरात में जहां कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है, इसी बीच राज्य के प्रमुख शहर राजकोट में कल देर रात भीषण हादसा हो गया। राजकोट में शिवानंद कोविड अस्पताल में देर रात लगे भीषण आग में 5 लोगों की झुलस कर मौत हो गई है। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल मशीनरी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की अहम वजह माना जा रहा है। हालांकि, जांच के बाद ही सबकुछ साफ हो पाएगा।

