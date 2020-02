आर्थिक सुधार के लिए उद्यमियों के सुझाव बजट में करेंगे शामिल- गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश का आर्थिक वातावरण और बेहतर बन सके इसके लिए आगामी बजट में उद्यमियों के महत्वपूर्ण सुझाव शामिल किये जायेंगे।

यह खबर भी पढ़ें:​ ​नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा- प्रदेश में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार

गहलोत आज यहां शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी में राजस्व संग्रहण आशानुरूप न होने के कारण राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है। साथ ही विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले अनुदान में भी केन्द्र सरकार ने कटौती की है, जिसका असर प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है। ऎसे हालातों में औद्योगिक विकास से प्रदेश की समृद्धि बढे़गी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का लीकेज ना हो और ईमानदारी से कर अदा करने वाले उद्यमियों और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां, कानून एवं योजनाएं लागू की है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बदला है। आने वाले बजट में भी उद्योग जगत का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

Held a pre-budget consultation meeting with the representatives of different sections of society: youth, women, professionals and students, at the Secretariat. It is important to know the expectations of common people from the budget & to fulfill those. #Rajasthan pic.twitter.com/xHxIVQpCEq