राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन बिना कारण के स्थगित कर दिया गया: सीएम अशोक गहलोत

जयपुर। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव दो महीने पहले आयोजित किए जा सकते थे, लेकिन इसे बिना किसी कारण के स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई थी।

The Rajya Sabha elections could've been conducted two months back, but it was postponed for no reason because BJP's horse-trading was not complete: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/abR8SGbpZy