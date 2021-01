तेजस्वी यादव का एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला, कहा- 'क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री' होता जा रहा बिहार

पटना। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते जुर्म को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर धावा बोला है। उन्होंने बोला कि बिहार 'क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री' होता जा रहा है। बिहार में लगातार जुर्मों में बढ़ोतरी जारी हैं। कल सीएम की बौखलाहट बहुत हास्यास्पद थी।

तेजस्वी के मुताबिक नीतीश जो कि बिहार के चोर दरवाजे से सीएम बने हैं वे बहुत ही मजबूर, बेबस, लाचार, कमजोर तथा थके हुए लग रहे थे। उन्होंने बोला कि प्रश्न है कि जुर्म में क्यों वृद्धि हो रही, कब रुकेगा और प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

Bihar is becoming the crime capital of the country, the number of incidents of crime is increasing here. It was ridiculous to see the CM yesterday, Nitish Kumar seemed helpless, very weak and a tired CM: Tejashwi Yadav, RJD, in Bihar's Patna pic.twitter.com/BeV5Kznz6r