भोजपुर के विशाल शिवलिंग के सामने शिव तांडव स्तोत्र, सोशल मीडिया पर खूब हो रहा हैं वीडियो वायरल, लाखों लोगों ने किया पसंद

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक विशाल शिवलिंग के सामने शिव तांडव स्त्रोत करते हुए वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा हैं। इसे लाखों लोगों ने देखा है। यह वीडियो तब चर्चा में ज्यादा आ गया जब उसे 'मेलुहा के मृत्युंजय' फेम अमीश त्रिपाठी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी अपलोड कर लिया।

विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के लिए पहचाने जाने वाले भोजपुर के शिव मन्दिर से जुड़ा यह वीडियो मां काली के भक्त कालीचरण महाराज द्वारा 22 जून को शिव तांडव गाया गया था, जिसे उनके साथ गए भक्त अमरीश राय द्वारा वीडियो को फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड किया गया। इस शिव तांडव को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. लगभग एक करोड़ लोग इसे देख चुके हैं।

