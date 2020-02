बदरपुर से विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी चुने गए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली। आज से दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा। प्रोटेम स्पीकर शोएब इकबाल को बनाया गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बदरपुर से विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी को विधायक दल के नेता चुना है। सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को विधानसभा की शपथ दिलाई जाएगी। दोपहर के बाद विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। 25 फरवरी को उपराज्यपाल का भाषण होगा और 26 फरवरी को इस भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा।

