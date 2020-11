कोरोना की चपेट में आये राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, केकड़ी चुनाव प्रचार में हुए थे शामिल

जयपुर। राजस्थान के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रघु शर्मा के जल्दी ठीक होने की कामना की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं।’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा केकड़ी चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। केकड़ी में प्रथम चरण में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य को लेकर मतदान हो रहा है। शर्मा को सावर में मतदान करना था, लेकिन रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद वे जयपुर निकल गए। हालाकिं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

वहीं, अजमेर के अतिरिक्त जिला मुख्य ​चिकित्सा अधिकारी सम्पत जोधा ने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। केकडी के पीएमओ नेमीचन्द जैन ने बताया कि हमारे यहां कोई जांच नहीं हुई, लेकिन उनके घर पर स्क्रीनिंग जरूर करवाई है।

इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘मेरे सहयोगी मंत्री डॉ रघु शर्मा जी को कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वह जल्दी से इस बीमारी से ठीक हो जाएं।’

Wishing my ministerial colleague, Dr. Raghu Sharma ji speedy recovery from #COVID19. May he gets well soon. @RaghusharmaINC