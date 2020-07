राजस्थान के उप CM सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत का बिगुल फूंका, पार्टी के 25 विधायक साथ

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में तवज्जो नहीं मिलने से विधायकों की नाराजगी का सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। इस बार राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत का बिगुल फूंका है। सचिन के साथ पार्टी के 25 विधायक भी हैं, जो उनके फैसले के साथ खड़े हैं।

दरअसल सचिन पायलट पार्टी में दरकिनार किये जाने को लेकर नाराज हैं और दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल है कि इस साल मार्च महीने में जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वही स्थिति अब राजस्थान में बन रही है। मतलब विधायकों का एक गुट मुख्यमंत्री से नाराज है, जो विपक्षी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर यह नाराजगी बढ़ती है तो कांग्रेस एक और राज्य में सत्ता गंवा सकती है।

Sad to see my erstwhile colleague, @SachinPilot too, being sidelined and persecuted by Rajasthan CM, @ashokgehlot51 . Shows that talent and capability find little credence in the @INCIndia .