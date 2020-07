Rajasthan Crisis LIVE/ रात 9.30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक, राजभवन में कांग्रेस विधायकों का धरना हुआ खत्म

जयपुर। राजस्थान के सियासी घमासान का आज 15वां दिन है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र आमने-सामने आ गए। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को चिट्‌ठी लिखी पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद गहलोत सभी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकों के साथ चर्चा की।

राजस्थान सियासी दंगल में अपडेट LIVE:-

-राजभवन में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म हो गया है, विधायक वापस होटल जा रहे हैं। अशोक गहलोत सीएम आवास पहुंच गए हैं, कुछ देर में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर फिर से प्रस्ताव किया जाएगा पारित।

-रात 9.30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। वह लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहता है कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है।

We believe the Governor. A state cabinet meeting will be held today at 9:30 pm, the note will be looked into and a reply will be sent to the Governor today itself: Randeep Singh Surjewala, Congress https://t.co/y5DT6FZHFu