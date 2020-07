Rajasthan Crisis: विधायक दल बैठक में बोले गहलोत, कहा- अगर जरूरत हुई तो राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री आवास के सामने करेंगे प्रदर्शन

जयपुर। राजस्थान में सियासी दंगल में उठापटक का 16वां दिन जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में एक बार फिर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, 'सरकार गिराने की भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करेंगे।' सीएम गहलोत की इस बात का समर्थन कांग्रेस विधायकों ने हाथ उठाकर किया।

इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में राज्यपाल कलराज मिश्र से फिर मिलेंगे। गहलोत ने आज सुबह मिलने का वक्त मांगा था, इस दौरान वे विधानसभा सत्र के लिए नया प्रस्ताव देंगे और राज्यपाल की 6 आपत्तियों का जवाब देंगे। दरअसल, दोनों के बीच सत्र बुलाने को लेकर तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सोमवार को सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने कोरोना महामारी का हवाला देकर इनकार कर दिया था। कल रात मुख्यमंत्री को भेजे लेटर में सत्र को लेकर

आपत्तियां जताई थीं।

राजस्थान में सियासी दंगल का लाइव अपडेट्स:-

-जयुपर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे।

We will go to Rashtrapati Bhawan to meet the President, if needed. Also, if required, we will stage protest outside PM's residence: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, during Congress Legislative Party (CLP) meeting at Fairmont Hotel in Jaipur. pic.twitter.com/aGDIu2HtbW